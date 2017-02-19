Акимова - о реплике во время эстафеты: "Я сказала песец"

Биатлонистка Татьяна Акимова заверила, что не использовала ненормативную лексику после трех промахов при стрельбе из положения лежа во время пятничной женской эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал часть интервью с Акимовой, которая вернулась к инциденту во время гонки.

– Я бы хотела извиниться за то, что это прозвучало в эфире, – сказала Акимова. – На самом деле я имела в виду название животного, а в интернете уже неправильно интерпретировали (улыбается).

– Животное было песец?

– Да.

Акимова попала в точку