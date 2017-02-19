Акимова - о реплике во время эстафеты: "Я сказала песец"

Биатлонистка Татьяна Акимова заверила, что не использовала ненормативную лексику после трех промахов при стрельбе из положения лежа во время пятничной женской эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал часть интервью с Акимовой, которая вернулась к инциденту во время гонки.
– Я бы хотела извиниться за то, что это прозвучало в эфире, – сказала Акимова. – На самом деле я имела в виду название животного, а в интернете уже неправильно интерпретировали (улыбается).
– Животное было песец?
– Да.
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну, да...... Именно ЭТО пушистое животное / я улыбаюсь / бегало вдоль стендов с мишенями / я улыбаюсь / и когда ОНО подняло свой пушистый хвостик / я улыбаюсь /, ЧЁРНЕНЬКОЕ ПОДХВОСТОВОЕ ОТВЕРСТИЕ дезориентировало ДАННУЮ спортсменку и ОНА начала палить ПЕСЦУ ПОД ХВОСТ / песец улыбается /... Хороший материал для нового триллера с автором сценария Губернакимовой.......
16:18