16:01 | БИАТЛОН

Акимова - о реплике во время эстафеты: "Я сказала песец"

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Биатлонистка Татьяна Акимова заверила, что не использовала ненормативную лексику после трех промахов при стрельбе из положения лежа во время пятничной женской эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал часть интервью с Акимовой, которая вернулась к инциденту во время гонки.

– Я бы хотела извиниться за то, что это прозвучало в эфире, – сказала Акимова. – На самом деле я имела в виду название животного, а в интернете уже неправильно интерпретировали (улыбается).

– Животное было песец?

– Да.

Акимова попала в точку

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЗВОН ГУБЕР

Ну, да...... Именно ЭТО пушистое животное / я улыбаюсь / бегало вдоль стендов с мишенями / я улыбаюсь / и когда ОНО подняло свой пушистый хвостик / я улыбаюсь /, ЧЁРНЕНЬКОЕ ПОДХВОСТОВОЕ ОТВЕРСТИЕ дезориентировало ДАННУЮ спортсменку и ОНА начала палить ПЕСЦУ ПОД ХВОСТ / песец улыбается /... Хороший материал для нового триллера с автором сценария Губернакимовой.......

16:18

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