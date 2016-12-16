20:53 | БИАТЛОН

Акимова никогда ранее не поднималась выше 12-го места

0
0
0
1

Победив в спринте в Нове-Место, Татьяна Акимова не только установила личный рекорд, но и впервые в карьере попала в десятку на этапах Кубка мира. Ранее лучшим результатом 26-летней россиянки, стартовавшей в 24 гонках в рамках Кубка и чемпионатов мира (включая эстафеты), было 12-е место на этапах в Ханты-Мансийске в 2015 году и в Эстерсунде менее месяца назад. (Кирилл БУРДАКОВ)

Акимова выиграла спринт в Нове-Место  

Лучшие результаты Татьяны Акимовой на этапах Кубка мира

Сезон

Этап

Гонка

Место

2016/17

Нове-Место

Спринт

1-е

2015/16

Ханты-Мансийск

Спринт

12-е

2016/17

Эстерсунд

Индивидуальная

12-е

2015/16

Ханты-Мансийск

Преследование

14-е

2015/16

Преск-Айл

Преследование

19-е

2016/17

Поклюка

Преследование

20-е
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Проба положительна

Дисква скоро 100%

21:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ