19:10 | БИАТЛОН

Акимова и Старых примут участие в масс-старте на чемпионате мира

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Опубликован предварительный старт-лист на гонку с масс-стартом на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, информирует официальный сайт СБР. В него включены две россиянки: Татьяна Акимова (по зачету Кубка мира) и Ирина Старых (по результатам на чемпионате мира).

Отметим, что в масс-старт также попали две бывшие россиянки – Анастасия Кузьмина (Словакия) и Екатерина Аввакумова (Южная Корея).

Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля. Начало – в 13:30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/57208/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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кубань чемпион

Хоть одна хорошая новость. Ире успеха! Акимова должна быть на подиуме, свое уже "намазала"

19:44

ДОЗВОН ГУБЕР

И математически и технически понятно и по одной и по другой... Просто именно сегодня, сейчас, после инд--ки и 42-го места Старых заголовок статьи звучит как анекдот!!!!!

19:22

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