Акимова и Старых примут участие в масс-старте на чемпионате мира

Опубликован предварительный старт-лист на гонку с масс-стартом на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, информирует официальный сайт СБР. В него включены две россиянки: Татьяна Акимова (по зачету Кубка мира) и Ирина Старых (по результатам на чемпионате мира).
Отметим, что в масс-старт также попали две бывшие россиянки – Анастасия Кузьмина (Словакия) и Екатерина Аввакумова (Южная Корея).
Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля. Начало – в 13:30 по московскому времени.
кубань чемпион
Хоть одна хорошая новость. Ире успеха! Акимова должна быть на подиуме, свое уже "намазала"
19:44
ДОЗВОН ГУБЕР
И математически и технически понятно и по одной и по другой... Просто именно сегодня, сейчас, после инд--ки и 42-го места Старых заголовок статьи звучит как анекдот!!!!!
19:22