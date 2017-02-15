Акимова и Старых примут участие в масс-старте на чемпионате мира

Опубликован предварительный старт-лист на гонку с масс-стартом на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, информирует официальный сайт СБР. В него включены две россиянки: Татьяна Акимова (по зачету Кубка мира) и Ирина Старых (по результатам на чемпионате мира).

Отметим, что в масс-старт также попали две бывшие россиянки – Анастасия Кузьмина (Словакия) и Екатерина Аввакумова (Южная Корея).

Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля. Начало – в 13:30 по московскому времени.