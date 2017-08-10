18-летняя казахстанская биатлонистка приняла решение выступать за Россию

Казахстанская биатлонистка Арина Пантова со следующего сезона будет представлять Россию. Об этом 18-летняя победительница молодежного чемпионата мира и бронзовая медалистка юношеских Олимпийских игр сообщила в Инстаграме.

- Думаю, немного ясности в происходящей ситуации не повредит. Мой переход никак не связан с деньгами! Это спонтанное решение объясняется гораздо проще, - написала Пантова. - Сюда пригласили работать папу. Вот и всё. То, что здесь конкуренции больше, так это только на пользу. Бегать же интереснее будет. А Казахстан я всегда любила и буду любить! И никогда ничего плохого про него не говорила.