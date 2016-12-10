17-летний Превц выиграл этап в Лиллехаммере, Корнилов - 38-й

17-летний словенец Домен Превц занял первое место на 134-метровом трамплине на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Вторым стал хозяин соревнований Даниэль Андре Танне, третьим - австриец Штефан Крафт.

Лучший результат среди россиян показал Денис Корнилов, заняв 38-е место. Евгений Климов стал 39-м.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

К-134



1. Д. Превц (Словения) - 301,2 (142,5 + 141,5)

2. Танне (Норвегия) - 290,8 (136,0 + 137,5)

3. Крафт (Австрия) - 286,5 (137,0 + 135,5)

4. Стох (Польша) - 277,5 (134,5 + 131,5)

5. М. Кот (Польша) - 273,6 (132,5 + 132,0)

6. Стьернен (Норвегия) - 267,2 (131,5 + 131,5)...

38. КОРНИЛОВ (Россия) - 98,2 (115,0)...

39. КЛИМОВ (Россия) - 96,8 (111,5)