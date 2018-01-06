12:16 | Биатлон

13-летний сын биатлонистов Андреассен и Андресена умер во сне

2006 год. Гунн Маргит АНДРЕАССЕН. Фото REUTERS
2006 год. Гунн Маргит АНДРЕАССЕН. Фото REUTERS
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Известные в прошлом норвежские биатлонисты Гунн Маргит Андреассен и Фруде Андресен потеряли старшего сына. 13-летний Дэвид умер во сне в ночь с 31 декабря на 1 января.

Как сообщает Dagbladet, старший из трех сыновей Андресена и Андреассен праздновал с семьей Новый год, а затем отправился в постель как обычно. Утром 1 января он был найден мертвым в своей комнате.

По данным источника, у Дэвида была легкая форма эпилепсии, однако ребенок не испытывал больших трудностей в повседневной жизни. Врачи устанавливают причину смерти Дэвида.

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ЗА Россию!

Очень жаль,соболезную.

13:11