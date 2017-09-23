"Жирона" – "Барселона". Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч "Жирона" – "Барселона" в 6-м туре ла лиги. Наш эксперт полагает, что гости забьют в обоих таймах.

Пять матчей – пять побед. Команда Эрнесто Вальверде прекрасно идет по турнирной дистанции чемпионата, попутно разгромив в Лиге чемпионов "Ювентус" 3:0. Вдвое больше голов получил на "Камп Ноу" "Эйбар" в прошлом туре. Причем Лионель Месси оформил покер в ворота басков, а Луис Суарес просидел всю игру на скамейке запасных. Уругваец в последнее время выглядел откровенно плохо. Но высочайший класс Луиса Суареса не вызывает сомнений, так что неоднократный обладатель "Золотой бутсы" должен вскоре вернуться к своему бомбардирскому делу.

Против не самой крепкой обороны "Жироны" у форвардов "Барселоны" есть все шансы показать себя во всей красе. Это возможность проявить себя и для Делофеу, и для других футболистов группы атаки.

Мне не очень понравились коэффициенты на многие напрашивавшиеся в этом матче ставки. В итоге остановил свой выбор на ставку на то, что "Барселона" забьет в обоих таймах. 1,70 – не самый высокий, но в принципе нормальный коэффициент на то, что сине-гранатовые огорчат голкипера Горку Ираисоса в каждой из 45-минуток.