"Зенит" – "Уфа". Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин предложил ставку на матч "Зенит" – "Уфа" в 10-м туре чемпионата России. Эксперт ставит на сухую победу хозяев.

Не похоже, что петербуржцы затратили слишком много сил на игру в Лиге Европы. "Уфа" в последних матчах демонстрирует не очень хорошие результаты, не может победить, и против "Зенита" в гостях выиграть точно не сможет. Проблемы у команды Сергея Семака есть и в атаке. Поэтому поставлю на сухую победу "Зенита".