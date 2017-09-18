"Зенит" – "Уфа". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "Зенит" – "Уфа" в 10-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в понедельник на стадионе "Санкт-Петербург". Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева выиграют оба тайма.

"Зенит" в двух последних турах забил ровно 0 мячей. Не удалось вскрыть оборонительные порядки "Ростова" и "Динамо". Правда, и ничего "Зенит" не пропустил. А вот против "Вардара" атаку наконец-то прорвало. "Уфа" умеет хорошо обороняться. Конечно же, она закроется в этой встрече, будет отбиваться.

Наверняка какая-то ротация у "Зенита" будет. Он не собирался терять очки в двух прошлых турах, конкуренты подобрались, далеко не дают уйти команде Манчини. Но здесь "Уфе" будет сложно что-то противопоставить "Зениту", который почувствовал вкус гола. Победа в Македонии придаст ему уверенности. Думаю, еще в первом тайме "Зенит" в счете поведет, а затем "Уфе" придется раскрыться, чем и воспользуются питерцы.

Рискну предложить вариант "победа "Зенита" в обоих таймах". Вполне реальный сценарий для такой игры с таким соперником.