"Зенит" – "Ростов". Прогноз Анатолия Бышовца

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анатолий Бышовец дал свой прогноз на матч "Зенит" – "Ростов" в восьмом туре российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18. Эксперт считает, что разница в классе поможет петербуржцам добиться уверенной победы.

В матче с "Ростовом" "Зенит" имеет достаточно весомое преимущество. Подопечные Манчини сегодня и по организации игры, и по уровню игроков имеет весомое преимущество. Я думаю, что "Зенит" имеют все шансы победить с разницей в 1-2 мяча.

Долгий матч с "Утрехтом" не должен стать большой проблемой для петербуржцев. Мы видим, что сегодняшний состав "Зенита" хорошо укомплектован.Ротация состава может быть проведена почти безболезненно.

Я думаю, этого будет достаточно для достижения желаемого результата. "Ростов", конечно, выглядит достаточно мобильно, но победа "Зенита" станет результатом преимущества в индивидуальном мастерстве. В первую очередь благодаря игрокам, которые были приобретены в это трансферное окно.