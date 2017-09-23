"Ювентус" – "Торино". Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч "Ювентус" – "Торино" в рамках 6-го тура итальянской серии А. Встреча состоится 23 сентября в 21.45 по московскому времени. Наш эксперт ставит на победу "Ювентуса" всухую.

"Ювентус" продолжает быть одним из сильнейших клубов Европы. У туринского гранда великолепный подбор игроков. Проводится великолепная селекционная работа. Возглавляет команду очень сильный тренер, который уже всем все доказал и продолжает это делать. Пока еще не развилась конкуренция в Италии. "Милан" только начинает пытаться выйти на свой прежний уровень. "Интер" все никак не может определиться, начитает он или нет. "Рома" периодически самоустраняется. "Наполи" не хватает стабильности. Поэтому "Ювентусу" нет равных сейчас в Италии.

Что касается "Торино", то это добротный клуб. Да, в его составе есть хорошие игроки. Но только разница между "Ювентусом" и его соперником в том, что если эти хорошие игроки проявят себя в "Торино" в этом сезоне – то они уйдут в "Ювентус". А если футболисты "Юве" проявят себя – то они либо не уйдут никуда, либо переедут в "Барселону" или "Реал". Вот, в чем разница между двумя этими командами. Поэтому в этой встрече я ставлю на сухую победу "Ювентуса".