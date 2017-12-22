"Ювентус" – "Рома". Видеопрогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Ювентус" – "Рома" в 18-м туре итальянской серии А. Встреча состоится в субботу на стадионе "Ювентус Стэдиум" в Турине. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на победу хозяев поля.

Большой матч в Италии – в серии А бессменный чемпион "Ювентус" будет принимать "Рому".

Я специально не буду отталкиваться от матчей Кубка Италии, где "Рома" играла с "Торино", а "Ювентус" с "Дженоа", потому что, мне кажется, что эти игры не совсем уместны в интриге матча, который пройдет в рамках чемпионата страны.

Последние два сезона "Ювентус" на своем поле "Рому" неизменно обыгрывал с одинаковым счетом 1:0. Если посмотреть на статистику "Ювентуса" в преддверии этого матча, то "Ювентус" перестал пропускать. Чем всегда славилась команда Массимилиано Аллегри – она очень надежно действовала в обороне и очень правильно действовала в атаке. Где надо дожимала, где надо поджимала, где надо надавливала, забивала 1-2 мяча и доводила матч до победы.

Если посмотреть "большие" матчи "Ювентуса" в нынешнем сезоне, то, как правило, "Ювентус" очень аккуратно играет сзади, но а впереди как получится. Да, проиграли "Лацио" у себя дома, но это стечение обстоятельств. Но вот совсем недавно "Ювентус" сыграл против "Интера" 0:0 почти без шансов для "Интера" в атаке, а также обыграл очень грамотно "Наполи" на выезде 1:0.

Мне кажется, что "Ювентус" безусловный фаворит в матче против "Ромы". Я смотрел матч "Ромы" против "Кальяри", могу сказать, что "Рома" была чудовищно плоха. Да, не забил пенальти Перотти, который начал пижонить и шагом подходить к мячу, да, забили в конце, это сделал Фасио, но там неизвестно была ли игра рукой или нет. Тем не менее, гол засчитали и при плохой игре "Рома" свои три очка все-таки взяла. Но было видно, что тяжеловато выглядит римская команда.

"Рома" сейчас отстает от "Ювентуса" на три очка, плюс у нее игра в запасе, правда матч в Генуе, где, кстати, "Ювентус" проиграл "Сампдории", поэтому "Роме" важно будет не проиграть этот матч. Я думаю, что "Рома" сломя голову не понесется вперед, тем более на выезде – это не стиль Ди Франческо, так играть против "Ювентуса". Это будет практичная игра, где, скорее всего, будет немного забитых мячей, поэтому рассмотрите вариант "тотал меньше" на эту игру.

Но я все-таки думаю, что в таких матчах "Ювентус" умеет выжимать почти максимум. Не удалось это сделать с "Интером", но удалось с "Наполи". Я думаю, что удастся это сделать и с "Ромой". Скорее всего, это будет победа "Ювентуса" через "низ". Здесь коэффициент серьезный – Winline предлагает хорошие циферки, можно к ним присмотреться. А можно просто сыграть банальную победу "Ювентуса". За нее тоже дают неплохой коэффициент – 1,77. Смотрите, оценивайте, анализируйте, но я больше пляшу от того, что туринская команда одержит у себя дома победу над "Ромой".

Не забываем про нашу рубрику "Инсайды" – травмированные, дисквалифицированные игроки, например, у "Ювентуса" не сыграет в этом матче Джанлуиджи Буффон. Это точно и однозначно, но Войцех Щенсный неплохо его заменял на предыдущем отрезке чемпионата. Плюс информация о других каких-то травмах и дисквалификациях – это все вам в помощь, чтобы сделать хорошую, правильную ставку.

Смотрим футбол, думаю, что "Ювентус" обыграет "Рому".