Винус Уильямс – Петра Квитова. Видеопрогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Винус Уильямс – Петра Квитова в 1/4 финала женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче Квитова победит Уильямс.

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Кто у нас сыграет? Винус Уильямс и Петра Квитова. Кто победит? Скорее всего, дальше должна пройти более молодая теннисистка, Петра Квитова, потому что она лучше готова в физическом плане, она быстрее двигается. У нее подача левши может быть очень неприятной для Винус.

Будут и двойные ошибки у Уильямс. Этими моментами на приеме и воспользуется чешка, а на своей подаче будет действовать более раскрепощено. Основные аспекты, в чем она должна переигрывать Винус: физика, более стабильная подача. На приеме Винус будет гораздо сложнее, потому что она не любит играть против левшей.

Прибавила по ходу турнира Квитова. Казалось, что она не готова даже до второй недели доходить, но после ее встречи с Мугурусой многие изменили мнение о форме Петры Квитовой. Винус старается по-максимум из себя выжать, но не всегда получается играть стабильно. Если она сыграет так же, как против Суарес-Наварро, то Петра ее обыграет.