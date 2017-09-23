"Вест Хэм" – "Тоттенхэм". Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" в рамках 6-го тура английской премьер-лиги. Встреча состоится 23 сентября в 14.30 по московскому времени. Наш эксперт ставит на победу "Тоттенхэма".

Пока топ-клубы английской премьер-лиги тратят миллионы, пока все обсуждают "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" спокойно работает в своем режиме. Лондонский клуб в межсезонье сделал полторы покупки, но сохранил практически весь свой основной состав. "Шпоры" отталкиваются от своих результатов, от своего великолепного тренера. На самом деле, в составе "Тоттенхэма" собраны суперклассные футболисты, просто менее распиаренные. И команда Маурисио Почеттино продолжает претендовать даже на чемпионство в чемпионате Англии. Напомню, это тот самый "Тоттенхэм", который недавно не оставил шанса дортмундской "Боруссии", которая в чемпионате Германии пока даже ни разу не пропустила. Поэтому я думаю, что у "Вест Хэма" крайне мало шансов в этом матче. Я ставлю на чистую победу "Тоттенхэма".