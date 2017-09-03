Венгрия – Португалия. Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч Венгрия – Португалия. Это встреча сборных команд в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2018. Она состоится в воскресенье на стадионе "Груопама-Арена" в Будапеште. Наш эксперт предполагает, что в предстоящем матче во втором тайме будет забито не менее двух мячей.

Понятно, что португальцы безусловные фавориты. Не так давно эти команды играли на Евро-2016. Мы помним эту замечательную встречу с отменными голами. Очень яркая встреча получилась, результативная, хотя предпосылок было немного. Но сыграли 3:3.

Сейчас Венгрия дома победила сборную Латвии – 3:1, забив все мячи со "стандартов". Португальцы размялись на команде Фарерских Островов. Криштиану Роналду, не играя за клуб, весь свой голевой потенциал расходует в матчах за сборную. Три он отгрузил Фарерам. Думаю, и венгры от него пострадают.

Венгрия, конечно, понимает, что с такой мощной сборной, с чемпионом Европы, обладающим мощным нападением, раскрываться не стоит. Наверное, первый тайм венгры как-то будут держаться, ну, а во втором посыплются. Если венгры пропустят первыми, то придется раскрываться, чтобы отыгрываться. Португальцы могут на этом подловить.

Предлагаю сыграть "тотал второго тайма больше 1,5 мяча" за неплохой коэффициент 2,03. Основные голевые события должны прийтись на второй тайм. Португальцы могут добавить, в том числе и при помощи замен. Может быть, и венгры подустанут, и португальцы этим воспользуются. "Тотал второго тайма больше 1,5 мяча" – очень хорошая ставка на эту встречу.