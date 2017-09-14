"Вардар" – "Зенит". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Вардар" – "Зенит" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2017/18. Встреча состоится в четверг на стадионе "Филип II Арена" в Скопье. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что сине-бело-голубые победят.

"Зенит" отправляется в Скопье на матч с "Вардаром". Как говорил Николай Петрович Старостин, за плохой игрой должна следовать хорошая. То, что "Зенит" показал в матче с "Динамо", ни в какие ворота не лезет. Очень инертно, очень медленно, безынициативно. Стоило "Зениту" включить скорости, как "Динамо" уже не успевало за игроками команды Роберто Манчини.

Здесь самый важный момент связан с возможной недооценкой соперника, вроде бы македонская команда, Скопье, может быть, не самый привлекательный регион. Но "Зенит" должен понимать, что он один из фаворитов нынешней Лиги Европы. Выше коэффициент по рейтингу УЕФА только у "Арсенала". Не должны питерцы опростоволоситься в этой группе. "Вардар" хоть и прошел через раунд плей-офф, дважды обыграв "Фенербахче", все-таки уровнем ниже. Там как раз сыграл момент с недооценкой.

"Зенит" должен избежать эти ошибки. После плохой игры с "Динамо" надо выдать что-то хорошее, чтобы снова вселить надежду в болельщиков, что у "Зенита" все идет правильным путем, команда прогрессирует, набирает. Ресурсы "Зенита" это позволяют сделать. Я думаю, что "Зенит" должен выиграть в Македонии. Попробую взять его с форой (-1). Коэффициент – 1,74. Как минимум здесь должен быть расход, а по-хорошему ставка должна доезжать, даже несмотря на то, что "Зенит" играет на выезде, где ему матчи не удаются.