"Вардар" – "Зенит". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "Вардар" – "Зенит" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2017/18. Встреча состоится в четверг на стадионе "Филип II Арена" в Скопье. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что сине-бело-голубые победят ровно в один мяч.

Не знаю, системный ли сбой произошел в "Зените", из-за которого команда начала играть по 0:0, при этом до этого она обыграла одного из фаворитов чемпионата "Спартака" с крупным счетом. Правда, та игра была дома. А на выезде пока что "Зенит" смотрится не очень здорово. Сейчас "Ростов" и "Динамо" показали, что с "Зенитом" можно играть. А то уже все начали говорить, что "Зенит" чемпион. Хлопать "Зениту" и вручать ему медали сейчас не стоит.

"Вардар" неплохо смотрелся с "Копенгагеном", но пройти не удалось в Лиге чемпионов. Зато в квалификации Лиги Европы дважды македонцы обыграли грозный "Фенербахче". Это большой успех.

Просто "Зениту" на выезде не будет. Не получаются у него гостевые матчи пока что. Но выигрывать у такого соперника все равно нужно. Класс исполнителей должен сказаться. Думаю, удастся победить "Зениту", но с разницей в 1 мяч.