"Валенсия" - "Малага". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Валенсия" – "Малага" в 5-м туре ла лиги. Встреча состоится во вторник на стадионе "Месталья" в Валенсии. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости дадут бой "летучим мышам".

В Испании на этот раз мид-уик. Всегда тяжело его играть, так как это отголоски выходных. К тому же впереди важные матчи чемпионата, а для кого-то и еврокубков.

"Валенсия" дома встречается с "Малагой". Андалусийцы занимают последнее место в таблице вместе с "Алавесом". Но "Малага", по крайней мере, один гол забила. "Алавес" пока вообще всухую играет, поэтому и тренера потерял.

"Малага" очень достойно и очень добротно смотрелась в матче с "Атлетико" на новом стадионе "Ванде Метрополитане". По-хорошему, если бы в концовке повезло, когда Ролан выходил на ударную позицию и бил, то "Малага" вполне могла не проиграть. Было видно, что команда Мичела управляема. Вот только "Атлетико" свой момент использовал. А, по большому счету, у "Атлетико" больше ничего и не было.

"Валенсия" в дерби с "Леванте" могла выиграть, но могла и проиграть. То есть неоднозначное впечатление оставила команда Марселино Гарсия Тораля.

Даже несмотря на то, что "Валенсия" играет дома против "Малаги" на "Месталье", я не могу сказать, что настолько была плоха "Малага" в этих четырех турах, что "Валенсия" должна ее выносить.

Попробую сыграть "Малагу" с форой (+1). Мне кажется, что "Малага" вообще может не проиграть "Валенсии". Но и не исключен вариант, при котором "Валенсия" выиграет, но в один мяч. Тогда будет расход. А так я предлагаю играть "Малагу" с форой.