Уругвай – Аргентина. Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч Уругвай – Аргентина в квалификации ЧМ-2018. Он полагает, что аргентинцы будут ближе к победе.

Турнирную ситуацию сборной Аргентины часто называют критической, указывая на возможность непопадания "альбиселесты" на чемпионат мира в Россию. Однако на самом деле аргентинцы находятся во вполне комфортном положении. Да, они идут лишь на пятом месте, которое не приносит прямой путевки на мундиаль, а дает выход в межконтинентальные стыковые матчи. Но, во-первых, в случае попадания в стыковые матчи у Аргентины едва ли возникнут проблемы в этих играх. Во-вторых, "альбиселеста" отстает лишь на одно очко от Чили и Уругвая, на два – от Колумбии. А вот ближайшие преследователи Аргентины куда дальше по количеству очков. Кроме того, у аргентинцев довольно легкий календарь матчей на финише квалификации. Достаточно выиграть домашние матчи у Венесуэлы и Перу и зацепить два-три очка в выездных матчах в Уругвае и Эквадоре – и этого наверняка окажется достаточно, чтобы подняться в первую четверку и получить прямую путевку в Россию. И главное – с Лионеля Месси сняли четырехматчевую дисквалификацию.

Назначение на тренерский пост Хорхе Сампаоли должно взбодрить сборную Аргентины. Бывший тренер "Севильи" начал с победы 1:0 над Бразилией, пусть и в товарищеском матче. Затем был разгромлен Сингапур – 6:0. Теперь Сампаоли предстоит дебют в официальном матче, и во многом ключевом – в Уругвае. Главный символ неудач сборной Аргентины последних лет – Гонсало Игуаин – не был даже вызван на сбор. Зато Сампаоли вернул в национальную команду многих опытных футболистов, давно не приглашавшихся в команду, – Федерико Фасио, Николаса Пареху, Хавьера Пасторе. При Сампаоли первые вызовы в сборную получили Леандро Паредес и Хоакин Корреа.

Я верю, что благодаря Сампаоли сборная Аргентины сделает серьезный шаг вперед в качестве игры. Этот тренер славится мобильностью тактики, но все же основной схемой, видимо, станет 3-4-2-1, а Маскерано перестанет играть в опорной зоне и проследует либо в оборону, либо на скамейку запасных. При этой тактической модели Месси получит больше простора. А между тем в начале испанского чемпионата Лионель показал, что находится в отличной форме. Месси вместе с Ди Марией, Дибалой и окрыленным тренерским доверием Икарди в состоянии доставить уругвайской обороне большие проблемы.

Между тем сборная Уругвая – это исторически весьма удобный соперник для аргентинцев. В 15 последних очных матчах "альбиселесте" одержала 10 побед над сборной Уругвая при трех ничьих и лишь двух поражениях. Мне кажется, в Уругвае обновленная сборная Аргентины имеет неплохие шансы на победу и должна как минимум не проигрывать. Ставлю на аргентинцев с форой "ноль". Также мне нравится ставка на то, что Аргентина не проиграет при тотале меньше 3,5 гола. Все-таки уругвайцы хороши в обороне, да и Аргентина в текущем отборочном турнире пропустила меньше всех мячей в Южной Америке после сборной Бразилии.