Украина – Турция. Прогноз Максима Калиниченко

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко дал прогноз на матч Украина – Турция отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. Он полагает, что украинцы выиграют с разницей в один мяч.

Очень сложная группа Украине попалась. Ну и не только Украине. И туркам, и хорватам и исландцам. Кто там еще? Финны и Косово. Ну если Косово, понятно, никто не считал фаворитом, то Финляндия не самой слабой командой считалась, но одно очко в группе после шести игр – это катастрофа.

Но остальные четыре команды, в принципе, борются за первые две путевки, и вся борьба еще, мне кажется, впереди. Но для этого каждой команде из этой четверки терять очки крайне не рекомендуется.

Украинцы будут играть дома при потрясающей поддержке болельщиков. Матч пройдет в Харькове. Это мой родной город, и я знаю, как там умеют болеть, и соскучились по большому футболу, и всегда рады, когда сборная приезжает.

У Турции тренер сменился. Им стал небезызвестный Луческу, который очень хорошо знает и украинских футболистов, и украинский футбол, и все про сборную знает. Наверное, все-таки имеет друзей на Украине, которые ему все сводки с полей, скажем так, докладывают.

Но к игре. Украинцам для того, чтобы оставаться в обойме, нужно обыгрывать дома всех своих соперников, и думаю, что им по силам это сделать. Сразу же остановлюсь на прогнозе – победа украинцев в один мяч. Объясню! Не уверен, что будет много моментов в этой игре. Все-таки нерв, и цена ошибки большая, и как мне кажется, украинцам должно повезти, и болельщики должны погнать ее вперед. Украине по силам обыграть турков. Поэтому остановлюсь на ставке победа Украины в один мяч.

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