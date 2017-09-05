Турция – Хорватия. Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч Турция – Хорватия в квалификации ЧМ-2018. Он полагает, что команды обменяются голами.

Для меня сборная Турции перестала быть претендентом на поездку на чемпионат мира сразу после того, как команду доверили Мирче Луческу. Румынскому стратегу некогда заниматься тренерской работой, вся его энергия расходуется на жалобы на судей и рассказы о собственном величии. Мирче Луческу при этом восьмой десяток лет, а его козырем считалась работа с молодежью – совсем не то качество, что нужно в решающих матчах квалификации. Как такого человека можно ставит во главе национальной сборной в разгар отборочного турнира, знают только в Турции.

В прошлом туре команда Луческу проиграла 0:2 сборной Украины в Харькове и сильно усугубила свое турнирное положение. В домашней игре против более сильной Хорватии туркам нужна теперь только победа. Я бы смело ставил в этом матче на хорватов с форой "ноль", если бы им не пришлось играть два дня подряд против сборной Косово. Да еще и очень тяжелым выдался этот матч для хорватов, с единственным голом в концовке встречи. Мне кажется, турки смогут забить, но все же едва ли выиграют. Выберу ставку "обе забьют" за 1,93. В очных матчах турки и хорваты обменивались голами в четырех из пяти последних встреч.