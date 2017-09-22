"Трактор" – "Нефтехимик". Прогноз "Рейтинга Букмекеров"

Известный в прошлом защитник молодежной сборной России, выступавший в чемпионате КХЛ (России) за столичные клубы ЦСКА и "Спартак", а также за СКА, "Мечел", "Авангард", "Амур" и "Сибирь" Валерий Покровский в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" – "Нефтехимик".

Команды примерно одного уровня. Для "Нефтехимика" старт чемпионата получился более удачным, чем для "Трактора". Челябинцы никак не могут найти свою игру.

Тем не менее, предпочтение отдам именно "Трактору". Думаю, что в упорной борьбе, челябинцы победят. Еще думаю, что в матче будет много силовой борьбы, а значит удалений. Без драк не обойдется. Так что хоккей в Челябинске будет интересным.