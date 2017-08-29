"Трактор" – "Металлург" Магнитогорск. Видеопрогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков записал прогноз на матч "Трактор" – "Металлург" Магнитогорск в регулярном чемпионате КХЛ. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче хозяева в итоге одержат победу.

Всем привет! Меня зовут Алексей Бадюков, и сегодня мы поговорим об уральском дерби, о матче "Трактора" против "Металлурга" из Магнитогорска. Недавно встречались эти две команды. Со счетом 2:1 победил "Металлург" на своем поле. До конца матча, третьего периода, счет был равный (1:1), но в большинстве Филиппи сделал победный счет для своей команды. Четыре подряд удаления было у "Трактора", поэтому подводит этот компонент команду.

В первой домашней игре для "Трактора" против "Автомобилиста" было несколько подряд ненужных удалений, в том числе за нарушение численного состава. "Трактор" был два раза удален в третьем периоде, но и "Автомобилист" соответственно победил. Игра была равная, и "Трактору" стоит отметить, что не нужно удаляться.

Как показывает история противостояния между "Трактором" и "Магниткой" всегда идет обоюдоострая борьба. "Трактор" в прошлом сезоне имел преимущество и выигрывал в большей степени у "Металлурга".

"Металлург" сыграл в Тольятти. Очень веселый и драматичный матч получился. Молодые тольяттинцы выходили несколько раз вперед, но только в третьем периоде удалось отличиться первому звену – Мозякину, Коваржу и Григоренко Игорю, который играл первую встречу за "Металлург". После нескольких операций он вернулся в строй и сейчас пытается сыграться с новыми партнерами. Очень неплохо у него получается с Мозякиным. Четыре шайбы из пяти забросило именно это звено. Три очка Мозякина позволили ему, как обычно, стать лучшим бомбардиром лиги. Посмотрим, как фактор Мозякина скажется на трактористах.

На мой взгляд, получится точно такая же игра, как и первая игра в Магнитогорске, обоюдоострая, будут моменты. Первое звено "Магнитки" вместе с Григоренко, Коваржем и Мозякиным не уйдут без заброшенной шайбы, как минимум две они в любом случае отправят. Что касается "Трактора", то тут звено Кручинин - Щехура - Якуценя не отметилось заброшенными шайбами в прошлой встрече против "Автомобилиста", поэтому настало их время себя показать. Пол Щехура – один лучших нападающих команды - должен выстрелить именно в этом противостоянии. Вполне возможно, что матч дойдет до овертайма, а то и до буллитной серии. Уральское дерби, на мой взгляд, выиграет "Трактор".