"Тоттенхэм" – "Реал Мадрид". Прогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Реал Мадрид" в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится 1 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени. Эксперт думает, что "Тоттенхэм" не проиграет.

У "Тоттенхэма" основная проблема, связанная с травмой лидера команды Харри Кейна. И пока непонятно, примет ли он участие в матче против "Реала". И мы видели в прошлом поединке "шпор" против "Манчестер Юнайтед", насколько слабее их атака без своего лучшего бомбардира. Есть Ллоренте, но почему-то с первых минут он в Манчестере не вышел.

Но я думаю, что у "Тоттенхэма" очень неплохие шансы не проиграть в этой встрече. "Шпоры" тяжело выглядят на "Уэмбли" в английской премьер-лиге, но в Лиге чемпионов ощущение внутреннего чемпионата "Тоттенхэмом" будет потеряно. Мы уже наблюдали за этим процессом, в матче этой команды против дортмундской "Боруссии". Плюс ко всему подопечные Маурсио Покеттино весьма уверенно выглядят в обороне в последнее время. "Реал" не смог переиграть "Тоттенхэм" на "Сантьяго Бернабеу", а в Англии вероятность победы "сливочных" будет еще меньше.