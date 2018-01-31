"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед". Видеопрогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров", Денис Казанский записал прогноз на матч 25-го тура английской премьер-лиги "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед". Эксперт предложил две ставки на этот поединок.

Всем привет!

Давайте поговорим о матче, который нас ждет. Это будет красочное зрелище на "Уэмбли" – "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" в отличной форме. Команда нашла, как забивать, плюс приобрела очень необходимую фигуру в атаке – Алексиса Санчеса. "Тоттенхэм" повез на игру против команды из низов английского футбола в кубке всю основу. Зачем это сделал Покеттино, совершенно непонятно! Самое удивительное, что команда умудрилась сыграть вничью, по большому счету отскочила.

На "Уэмбли" "Манчестер Юнайтед" проводит свои игры в кайф – 6 побед. Можно вспомнить только поражение от "Барселоны" 1:3, но это было давно, а так это достаточно комфортное место для "Юнайтед".

Я знаете на что обратил внимание? Всегда в такой истории надо найти какого персонажа и на нем заострить свое внимание. Алексис Санчес только что перешел из "Арсенала" в "МЮ". Скорее всего, в этой игре он появится. Я не знаю в старте или не в старте, но точно должен играть, раз уж с "Йовилом" вышел, то на "Тоттенхэм" сам бог велел. Он может попасть в совершенно уникальный список. Пока в нем только два человека – Бенито Карбоне и Эрик Кантона. Эти люди забивали "Тоттенхэму" в одном сезоне за две разные команды. "Шеффилд" и "Астон Вилла" у Карбоне, "Лидс" и "Манчестер Юнайтед" у Кантона. И теперь "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" у Алексиса, если он забьет в ворота "Тоттенхэма".

Поэтому я бы вот такую рискованную ставку вам предложил – "гол Алексиса Санчеса". Хочется, чтобы история писалась на наших с вами глазах. А так, что напрашивается в этой игре, так это "обе забьют". "Манчестер Юнайтед" не думаю, что сыграет на ноль, тем более что команда испытывает некоторые проблемы в обороне. А то, что "Тоттенхэм" пропустит от такой зубодробительной атаки "Юнайтед", у меня тоже нет никакого сомнения. Поэтому "обе забьют" и "гол Алексиса Санчеса" для истории.