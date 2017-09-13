"Тоттенхэм" – "Боруссия" Дортмунд. Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Боруссия" Дортмунд в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча состоится в среду на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева забьют минимум дважды.

"Тоттенхэм" у себя на "Уэмбли" будет принимать дортмундскую "Боруссию". Несколько лет назад дортмундцы играли в финале Лиги чемпионов на "Уэмбли", проиграли 1:2 "Баварии". Много воды с тех пор уже утекло.

"Тоттенхэм" пока привыкает к новому для себя стадиону. Не все получается на главной арене Англии у подопечных Маурисио Покеттино. Плюс, так скажем, на старте сезона "Тоттенхэм" не очень впечатляет. Хотя были хорошие игры – уверенно обыграли "Ньюкасл", играя в большинстве. Затем уступили "Челси". Но в последнем туре в гостях был обыгран "Эвертон" – 3:0, причем "шпоры" показали очень хороший футбол. Наконец-то начал забивать Харри Кейн. Он и за сборную забил, и сейчас дважды отличился, блестяще сыграв против "Эвертона".

"Боруссия" – команда бегущая. Такой игры, как с "Фрайбургом" в последнем туре, когда час почти играли дортмундцы в большинстве, но толком ничего не создали, сейчас не будет. Здесь пространства у "Боруссии" будет побольше. Быстрые игроки группы атаки в одной-другой контратаке могут наказать "Тоттенхэм". Вариант "обе забьют" вроде напрашивается. Коэффициент не самый высокий – 1,55, но сыграть можно. Можно усилиться до варианта "обе забьют и тотал больше 2,5 мяча" за 1,77.

Но в качестве основного я бы предложил сыграть "индивидуальный тотал "Тоттенхэма" больше 1,5 мяча" за 1,98. Как минимум два мяча у себя дома "Тоттенхэм" "Боруссии" забьет. В хорошей форме Кейн, Эриксен. Вообще команда выглядит подвижно. Нельзя "Тоттенхэму" дома разбазаривать очки, как это было в прошлом сезоне. Тогда "Тоттенхэм" дома проиграл "Байеру" и "Монако". Сейчас надо брать свое дома против такого соперника.