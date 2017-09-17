"Тосно" – "Спартак". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Тосно" – "Спартак" в 10-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, красно-белые забьют минимум дважды.

"Спартак" после упущенной победы в Мариборе отправляется в гости к "Тосно". Для "Тосно" это, конечно, сверхпринципиальный матч, потому как команду тренируют бывшие спартаковцы Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных. Плюс, "Тосно" выходил в премьер-лигу с мыслями сыграть большой матч против "Зенита", "Спартака", ЦСКА. Против "Зенита" и ЦСКА уже сыграли, выглядели достойно в обеих встречах, но уступили. И здесь "Тосно", конечно, может "Спартак" подловить на неважном настроении после Лиги чемпионов. К тому же "Спартак" на выезде в этом сезоне не выигрывает.

Но я думаю, что какая-то компенсация должна "Спартаку" прилететь. Не знаю, насколько будет готов Зе Луиш. Если вернется, то это станет серьезным подспорьем. Не будет точно Глушакова. Но есть футболисты, которые могут заменить травмированных. Самое главное, чтобы "Спартак", так скажем, правильно выстроил игру на матч против "Тосно". Если все будет в порядке, то "Спартак" должен побеждать. По уровню и классу своих исполнителей "Спартак" должен переигрывать "Тосно". Если "Спартак" хочет вернуться в пелотон лидирующих команд, то нельзя терять очки в Петербурге.

Какая-то компенсация, как я уже сказал, должна "Спартаку" прилететь за то количество нереализованных моментов в матче с "Марибором". Надо просто попадать в ворота. Юрченко выручает. Но нужно попадать в створ, давать шанс вратарю ошибиться, как это было в Мариборе, когда Самедов воспользовался ошибкой Хандановича.

Я думаю, что сам "Спартак" больше 1,5 с великолепным коэффициентом 1,94 на отличном поле "Петровского" – это то, что доктор прописал.