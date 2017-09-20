"Томь" – "Краснодар". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Томь" – "Краснодар" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоится в среду на стадионе "Труд" в Томске. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости победят в не самом результативном матче.

"Томь" у себя дома будет принимать "Краснодар". Понятно, что "Томь" сейчас не в лучшем положении. Очень серьезно поменялся состав у команды Валерия Юрьевича Петракова. Перебиваются томичи с ноги на ногу и имеют то, что имеют на данный момент. "Томь" в ФНЛ идет в нижней части турнирной таблице, ближе к серединке – 12-е место занимает команда. Дома "Томь" тоже не блещет, давненько не выигрывала.

А здесь "Томи" играть с "Краснодаром", у которого впереди важнейший матч с "Зенитом" в чемпионате. Но кто бы не вышел у "Краснодара", там такая обойма, такая скамейка, что они будут рвать и метать. Даже если выйдут молодые Жигулев и Игнатьев. Им нужно себя проявлять.

"Краснодар" – безусловный фаворит, и он делает определенную ставку на Кубок России, потому как вылетел из еврокубка и живет в обычном недельном режиме. И это непривычно для команды Игоря Шалимова. Кубок "Краснодар" точно сливать не будет.

Но "Томь" упрется. Такого разгрома, как в концовке прошлого сезона, когда "Краснодар" выиграл в Томске – 5:1, я не жду. То, что "Краснодар" выиграет, возможно, в не самом результативном матче, у меня сомнений нет. Я бы предложил победу "Краснодара" при тотале меньше 3,5 мяча за 1,94. Вполне допускаю, что "Краснодар" выиграет 2:0, как это уже было с ним пару лет назад, по-моему, на этой же стадии турнира в Нальчике. Здесь вполне допускаю тот же счет. Можно также рассмотреть вариант победы через тотал меньше 2,5 мяча, но это уже более рискованно.