Тимеа Бабош – Мария Шарапова. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Тимеа Бабош – Мария Шарапова во втором круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в среду. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче россиянка расправится с соперницей без труда.
Не могу сказать, что меня очень удивила победа Марии Шараповой над Симоной Халеп. Все-таки у румынки есть какой-то комплекс Шараповой, да и просто ей тяжело выдерживать мощь и агрессию соперниц на быстрых кортах. Теперь у Марии матч с Тимеа Бабош, которая сама провела очень тяжелую встречу с Викторией Голубич. Три сета по 7:5 было в том матче. Затяжная игра получилась, сил наверняка много ушло у венгерки.
Вообще, конечно, Шарапова должна легко побеждать, если только не все эмоции потратила на Халеп. А так она должна выигрывать, должно быть меньше 19,5 гейма в этой встрече. Халеп Шарапова обыграла в трех сетах, но румынка и стабильно играет, и вообще она второй номер в мире. Нужно было потратить немало сил, чтобы пройти такого вязкого игрока, тем более в первом круге.
Бабош играет в атакующем стиле. Но Шарапова на задней линии должна ее переигрывать. У нее сильнее летит мяч. У Бабош подача неплохая, но она психологически не готова обыгрывать таких игроков, как Шарапова. Таких игроков вообще мало. А Бабош вообще сейчас не в лучшем состоянии.
Бней Иегуда
ТБ и ТМ это вообще попанская тема.)) Серьёзные капперы такую тыканину не играют.) Яркий пример - вчерашний матч, где всё шло к ТМ, но затем Шара продула 5 геймов подряд и вышло ТБ.)) Ну а сегодня тыканина Чакветадзе не сработает, будет ТБ 19,5 и 3 сета.
18:19