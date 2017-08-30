Тимеа Бабош – Мария Шарапова. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Тимеа Бабош – Мария Шарапова во втором круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в среду. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче россиянка расправится с соперницей без труда.

Не могу сказать, что меня очень удивила победа Марии Шараповой над Симоной Халеп. Все-таки у румынки есть какой-то комплекс Шараповой, да и просто ей тяжело выдерживать мощь и агрессию соперниц на быстрых кортах. Теперь у Марии матч с Тимеа Бабош, которая сама провела очень тяжелую встречу с Викторией Голубич. Три сета по 7:5 было в том матче. Затяжная игра получилась, сил наверняка много ушло у венгерки.

Вообще, конечно, Шарапова должна легко побеждать, если только не все эмоции потратила на Халеп. А так она должна выигрывать, должно быть меньше 19,5 гейма в этой встрече. Халеп Шарапова обыграла в трех сетах, но румынка и стабильно играет, и вообще она второй номер в мире. Нужно было потратить немало сил, чтобы пройти такого вязкого игрока, тем более в первом круге.

Бабош играет в атакующем стиле. Но Шарапова на задней линии должна ее переигрывать. У нее сильнее летит мяч. У Бабош подача неплохая, но она психологически не готова обыгрывать таких игроков, как Шарапова. Таких игроков вообще мало. А Бабош вообще сейчас не в лучшем состоянии.