"Суонси" – "Арсенал". Прогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на матч 25-го тура английской премьер-лиги "Суонси" – "Арсенал". Встреча начнется сегодня в 22.45 по московскому времени. Эксперт предполагает, что "Суонси" забьет, но победу одержит "Арсенал".

"Суонси" при Карлуше Карвальяле преобразился. Приличная серия без поражений у валлийского клуба. Но мы должны понимать, что это больше кубковые матчи. Но, например, победа над "Ливерпулем" в чемпионате дорого стоит.

"Арсенал", как правило, в этом сезоне страдает на выезде. "Канониры" лишь в 3 случаях сыграли на ноль из 12 гостевых поединков. Это, конечно, большая проблема для команды Арсена Венгера, которая отбросила лондонский клуб на 6-е место в турнирной таблице. Можно добавить, что у "Арсенала" всего 3 победы в последних 10 встречах. В общем, прямо сейчас тяжелое время для "канониров". Но я думаю, что после ухода Алексиса Санчеса, произойдут некоторые изменения в раздевалке, и это поможет команде побеждать.

Я полагаю, что в этой встрече нам стоит ждать довольно результативного футбола. Мне представляется, что обе команды, как минимум, по разу забьют, и "Арсенал" победит, потому как для "канониров" "Суонси" является удобным соперником – из 5 последних очных поединков 4 победы команды Арсена Венгера.