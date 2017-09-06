"Спартак" – "Йокерит". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Спартак" – "Йокерит" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в среду в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче клуб из Хельсинки победит.

"Спартак" бледно выглядит в последних матчах, в двух играх не забивал в основное время. То ли бензин кончился, то ли еще что-то. СКА спокойненько победил москвичей, крупный счет отражает соотношение сил.

"Йокерит" отдыхал, причем почти неделю. Последний матч играли также на "ВТБ-Арене" с "Динамо", проиграли в буллитной серии. Думаю, что "Йокерит" будет фаворитом встречи. Побежит он просто нещадно на уставший "Спартак". Он будет решать локальные проблемы. Кроме Хохлачева в его составе и выделить некого. Что с Радилом, что без него команда не смотрится.

Преимущество будет у "Йокерита". Но на рожон он лезть не будет, а то могут ему удаления придумать. Спокойно гости сыграют, воспользуются своими шансами. Обилия шайб не жду. Финны победят в основное время. Чего-то особенного ждем от Толванена и Регина.