"Спартак" – СКА. Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Спартак" – СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в понедельник в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче армейцы победят без проблем.

"Спартак" провел тяжелую встречу с минским "Динамо", основное время закончилось вничью - 0:0, и только в серии буллитов москвичи победили. Но победа далась им большой ценой. Травмировался Лукаш Радил, очень важный игрок и для игры в равных составах, и в большинстве. И даже в меньшинстве чех уже отмечался в этом сезоне. Его будет не хватать.

СКА победил в Нижнем Новгороде, но Олег Знарок был раздосадован тем, что упустили победу в основное время. Думаю, сейчас питерцы таких ошибок уже не допустят и выиграют в основное время. Состав у армейцев мощный, можно всегда выпустить более свежих хоккеистов. В этом большое преимущество СКА. Считаю, что в Москве петербуржцы победят более убедительно. Скорее всего, разрыв будет минимум в две шайбы.