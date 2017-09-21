"Спартак" – "Адмирал". Прогноз Валерия Покровского

Известный в прошлом защитник молодежной сборной России, выступавший в чемпионате КХЛ (России) за столичные клубы ЦСКА и "Спартак", а также за СКА, "Мечел", "Авангард", "Амур" и "Сибирь" Валерий Покровский в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – "Адмирал".

Предстоит тяжелейший матч для обеих команд. Спартаковцы играют дома после четырехдневного перерыва. Если брать статистику последних пяти матчей красно-белых, они в них добились лишь одной победы, в овертайме, причем в Казани (!). Команда из Владивостока последний отрезок чемпионата проводит более стабильно – в четырех последних домашних матчах две победы (в основное время и в серии буллитов) и два поражения в овертаймах. Причем, команда с Дальнего Востока сначала обыграла одного из фаворитов сезона ЦСКА – 3:1, а затем упустила победу с "Витязям" на последних минутах, а в дополнительное время проиграла.

На данный момент "Спартак" и "Адмирал" – соседи по турнирной таблице. У москвичей больше шансов взять очки, потому как матч пройдет в Москве. Скорее всего, нас ждет нерезультативный поединок. Об команды постараются как можно надежнее сыграть в обороне.