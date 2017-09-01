София Кенин – Мария Шарапова. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч София Кенин – Мария Шарапова в третьем круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится в ночь с пятницы на субботу. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче россиянке удастся легко победить.

Встреча с достаточно предсказуемым исходом. София Кенин пока не готова играть на равных с теннисистками уровня Марии Шараповой. Кенин, кстати, родилась в Москве, были у нее большие успехи по юниорам. И третий круг этого года, наверное, самое большое ее достижение. Кенин всего 18 лет. Многое у нее впереди.

Здесь Кенин с сеткой повезло. Победила она "сеяную" Лорен Дэвис, которая сейчас отвратительно готова. Дальше была еще одна соотечественница Викери. Матч получился сложным, но он и изначально казался равным. Чуть больше повезло Кенин.

Но Шарапова – совсем другой уровень. В плане мощи Мария серьезно превосходит Софию. У той подача совсем не острая. Так что здесь Шарапова должна выигрывать очень легко. Даже в сравнении с Бабош Кенин – другой уровень, гораздо более низкий. Я уже не говорю про Халеп. Максимум 18 геймов будет сыграно в этой встрече.