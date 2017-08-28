Слоан Стивенс – Роберта Винчи. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Слоан Стивенс – Роберта Винчи в первом круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в понедельник. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче борьбы не получится.

Очень хороший игрок Слоан, она вернула себе прежнюю форму и сейчас очень опасна для всех. Мы видели, как она расправлялась с Петрой Квитовой, с Люси Шафаржовой, с Анжеликой Кербер. Есть ей чем обыгрывать Роберту Винчи. Может американка и в атаке сыграть, и в обороне потерпеть. Разносторонняя теннисистка.

Думаю, что какая-то минимальная борьба будет в каждом из сетов. Все-таки Винчи – боец. Нью-Йорк для нее особенное место, ведь она играла здесь в финале несколько лет назад. Приятные воспоминания. Но не в тех кондициях итальянка сейчас, чтобы оказывать сопротивление Стивенс, которая превосходит ее по скорости, передвижению.

Мне кажется, что счет будет примерно 6:4, 6:3. А это значит, что девушки сыграют меньше 20,5 геймов.