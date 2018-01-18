СКА – "Адмирал". Прогноз Александра Бутурлина

Экс-нападающий сборной России, а также клубов ЦСКА, "Салават Юлаев", "Лада", ХК МВД, "Спартак", "Трактор", и "Амур" Александр Бутурлин в разговоре с "Рейтингом Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Адмирал".

Питерцы у себя дома при такой поддержке трибун играют очень мощно и результативно. Не каждая команда выдерживает такой натиск и темп, предлагаемый хозяевами.

Гости находятся сейчас в неплохой форме и серия побед это доказывает. Даже расставшись с рядом игроков, команда не опустила руки и показывает достойную игру.

Думаю, что матч получится результативным. Ставлю на победу СКА со счетом 5:1 или 6:1.