"Сибирь" – "Локомотив". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Сибирь" – "Локомотив" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в понедельник в Новосибирске на арене "Сибирь". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче ярославцы одержат победу.

В "Локомотиве" проблема с дисциплиной, с удалениями, с игрой в меньшинстве. На данном этапе это все вылезло на поверхность. Думаю, что в предстоящем матче увидим другой "Локомотив". Чистка произойдет в составе, в молодежном звене. Первую тройку Тальбо – Контиола – Козун трогать не будут, конечно же.

"Сибирь" в своем последнем матче выиграла 2:1 у минского "Динамо". Думаю, что предстоящая встреча с участием новосибирцев будет походить на их предыдущую. "Низовой" игры жду. "Локомотив" постарается поменьше удаляться, чтобы взять очки, которых будет достаточно для сибирской поездки. Сыграв активно против Омска, "Локомотив" получил в свои ворота шесть шайб, пусть и большинство из них в неравных составах. Открытая игра не для "Локомотива". Сейчас он закроется, и "Сибирь" это с удовольствием поддержит. Она уже который матч дома играет.

Ставлю на "низовую" игру, думаю, здесь вообще шайбы 3 будет заброшено, не больше. При этом "Локомотив" одержит победу.