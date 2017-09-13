"Шахтер" Донецк – "Наполи". Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч "Шахтер" Донецк – "Наполи" в групповом раунде Лиги чемпионов-2017/18. Наш эксперт ожидает результативного поединка.

Обе команды помногу забивают и выглядят в атаке куда лучше, чем в обороне. "Шахтер" пропускал мячи в пяти из шести последних матчах украинского чемпионата. При этом все эти шесть матчей были выиграны клубом из Донецка. У "Наполи" сезон начался позже, неаполитанцы провели три игры в серии А, в каждой забили по три гола, и в двух из этих матчей пропускали.

Мне кажется, в этой игре, которая пройдет в Харькове, можно поставить на результативность. Ставка "обе забьют" оценивается не слишком высоко – 1,61. Но если поставить на "обе забьют и тотал больше 2,5", то коэффициент вырастает уже очень прилично – до 2,03.

"Шахтеру" в этой встрече нужно будет играть на победу. Украинцы попали в непростую группу – для выхода в плей-офф им надо обходить не только "Фейеноорд", но и кого-то из соперников топ-уровня – "Наполи" либо "Манчестер Сити". А значит, против прямого конкурента нужна домашняя победа. "Наполи" же тоже не станет отсиживаться в обороне. У команды Маурицио Сарри идет игра, команда рано вышла на хорошую форму (это потребовалось из-за участия в квалификации к Лиге чемпионов), физическое состояние пока не подводит итальянцев, голевые моменты они создают достаточно легко. Так что есть основания надеяться, что голов в Харькове будет немало.