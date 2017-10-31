"Севилья" – "Спартак". Прогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал прогноз на матч "Севилья" – "Спартак" в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится 1 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени. Наш эксперт думает, что "Спартак" не проиграет.

"Севилья", конечно, попытается исправить ошибки, допущенные в поединке в Москве. Я не думаю, что здесь стоит ожидать такой же голевой феерии, как в первом матче. "Спартак" немного подустал, это видно в первую очередь по выступлениям во внутреннем первенстве. Подопечные Массимо Карреры которую игру допускают серьезные ошибки. С другой стороны, у российского клуба сейчас есть легкое преимущество в психологии. Плюс некоторым игрокам "Спартака" просто необходимо показать себя на европейской арене.

К этому времени "Спартак" уже добился некоторого результата и сейчас вполне может играть на ничью. Я думаю, что московская команда сыграет прагматично в этом матче, поставив во главу угла надежные действия в обороне. И мне представляется, что "Спартаку" вполне по силам не проиграть в этой встрече.