"Северсталь" – СКА. Прогноз Анатолия Богданова

Заслуженный тренер СССР, экс-наставник национальной сборной Украины, а также многих клубов КХЛ Анатолий Богданов в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" – СКА.

СКА остается единственным клубом в КХЛ, не потерпевшим ни одного поражения. В столице Латвии, являющейся для Витолиньша и Знарка родным домом, армейцы имели безусловное преимущество и только три пропущенные шайбы можно отнести на счет успешной игры вратаря рижан Калниньша, отбившего в итоге 41 бросок из 44. СКА показывает солидную игру и, несмотря на то, что в клубе произошли большие изменения – игроки высокого уровня его покинули, а ни менее мастеровитые его пополнили, тренерский штаб справился с задачей определения роли каждого новобранца в тактической концепции, а также с проблемой распределения игрового времени.

"Северсталь" чередует, как и положено команде ее уровня, победные матчи с поражениями. И хотя первой победы пришлось ждать до пятого тура, над "любимым и ненавистным" соседом "Локомотивом" (3:2), все проигранные матчи проходили в упорной борьбе и заканчивались с разницей в один гол. Лишь поражение в предыдущем матче с московским "Динамо" (1:5) выпадает из этого ряда, но это тот самый случай, когда счет не отражает хода событий на площадке – количество бросков в створ ворот – 42:28 в пользу "сталеваров". Для успеха в этом матче игрокам "Северстали" необходимо улучшить реализацию голевых моментов и сверхнадежно сыграть в обороне. Все же думаю, что армейцы продолжат свою победную серию, выиграв с разницей в две шайбы, допустим, 4:2.