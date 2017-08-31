"Салават Юлаев" – "Сочи". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч"Салават Юлаев" – "Сочи" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в четверг в Уфе. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче уфимцы наконец-то выиграют.

"Салават" продолжает домашнюю серию, но много нареканий идет в адрес Вестерлунда и вообще игры "Салавата". Ну а "Сочи" – та команда, которая лучше играет дома. Мы видели неплохие выступления. В последнем матче был обыгран "Адмирал" – 3:1. Сейчас начинается выездная. Хоккей Зубова имеет больше оборонительных свойств. Но все-таки уфимцам надо побеждать.

Думаю, что "Салават Юлаев" пойдет вперед, будет рисковать и добьется успеха при поддержке трибун. От обороны играть никто не будет. А "Сочи" – хороший вариант для уфимцев, чтобы поправить свое реноме. Я ставлю на победу хозяев в основное время. Все-таки по качеству состава они заметно превосходят сочинцев. Пора уже реализовывать свои сильные стороны. Иначе критики будет становиться все больше с каждым разом.