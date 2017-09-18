"Салават Юлаев" – "Северсталь". Прогноз "Рейтинга Букмекеров"

Известный в прошлом защитник национальной сборной России, а также столичных клубов "Крылья Советов", "Спартак", ЦСКА, "Динамо", уфимского "Салавата Юлаева", череповецкой "Северстали" и подмосковного "Атланта" Леонид Канарейкин в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – "Северсталь".

"Салават" прилично выглядит в нападении, и я думаю еще будет добавлять в организации игры. Мне кажется, что акцент новый наставник команды Вестерлунд будет больше делать на организации игры в обороне. Но самое главное – это игра Скривенса. Он любит играть на выходах, но столько ошибаться, конечно, нельзя. Ведь у Уфы стоят большие задачи и это настораживает. Если бы не вратарские ошибки в матче со "Спартаком", "Салават" спокойно бы доиграл матч.

Что касается "Северстали", то у команды забивает одно звено Чернова и этого, конечно, маловато для череповчан. Для такой команды нужно, чтобы работали все четыре звена, а забивало три. Тогда будет положительный результат. При хорошем и правильном начале хозяев, сразу без раскачки, думаю, что уфимцы заработают три очка, а если начнут считать, что забросят столько, сколько захотят, могут и вообще проиграть.