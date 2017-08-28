"Салават Юлаев" – "Куньлунь". Прогноз Евгения Лапина

Экс-нападающий молодежной сборной России, выступавший в чемпионате России (КХЛ) за ярославское "Торпедо", новокузнецкий "Металлург", столичные клубы "Динамо" и ЦСКА, а также за питерский СКА и новосибирскую "Сибирь", Евгений Лапин в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – "Куньлунь".

Игра юлаевцев, прямо скажу, пока меня не впечатляет. Да, отыгрался "Салават" в игре с "Амуром" с 0:2, 1:3 и 3:4. И что в итоге-то? Поражение на домашнем льду от команды, которая скорее является одним из аутсайдеров, нежели крепким середняком. Да и в хоть выигранном матче против другого дальневосточного клуба "Адмирал" у юлаевцев было немало проблем. Думаю, что после двух стартовых домашних матчей в стане "Салавата Юлаева" была сделана "работа над ошибками". И в матче против представителей Китая мы увидим мощную слаженную команду из Уфы.

Большого количества заброшенных шайб мы вряд ли увидим. На этот раз юлаевцы сыграют предельно строго в обороне, а свои три шайбы забросят, что вполне хватит для победы в основное время. Предсказываю счет 3:1.