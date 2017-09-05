"Салават Юлаев" – "Барыс". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Салават Юлаев" – "Барыс" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится во вторник в Уфе на "Уфа-Арене". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче уфимцы победят.

Хороший матч получится. "Салават" на кураже сейчас. Третье и четвертые звенья уфимцев рвут и мечут. Шутят по Кокареву, а тем временем он уже 100-ю шайбу в КХЛ забросил. Тройка отличная у Уфы: Кокарев – Зубов – Федоров.

Но у "Барыса" работает первое звено. "Магнитка" поплатилась, вела 2:0, но потом два удаления, и в большинстве "Барыс" сравнял. Доус таких ошибок вообще не прощает.

Но в совокупности сейчас у "Салавата" все четыре звена играют здорово, на кураже. Думаю, Вестерлунд понимает, как должны действовать игроки, все до них доводит.

На мой взгляд, получится многоголевая игра, будет шесть шайб или больше, но хозяева выиграют.