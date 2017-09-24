"Ростов" – "Локомотив". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России и Испании, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич подготовил прогноз на матч "Ростов" – "Локомотив" в 11-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева выиграют хотя бы один тайм.

Причуды календаря продолжают удивлять. "Ростов" у себя дома на "Олимп-2" будет принимать "Локомотив". Здесь, конечно, удивительно вот что. "Локомотив" в четверг вечером играл в Самаре, 120 минут отпахал, вылетел из Кубка, и теперь у этого приза будет новый обладатель. "Ростов" играл на день раньше, у него будет преимущество. И "Локомотив" играл вечерний матч в Самаре, а теперь будет играть дневной в воскресенье. "Локомотив" играл почти основной. И у него два дня на восстановление, плюс, не забываем о перелетах. Это все может сказаться на физическом состоянии игроков.

"Ростов" у букмекеров фаворит. Правда, в последних двух матчах он пропускал по два мяча, хотя славится своей надежной обороной. И мне кажется, что приоритетная задача у "Ростова" – максимально аккуратно сыграть сзади, постараться сыграть на ноль.

Еще одна дополнительная подоплека – принципиальный матч для Леонида Кучука. Он мог претендовать с "Локомотивом" на чемпионство, но уступил как раз в Ростове – 0:2. Плюс, затем была история с его уходом, когда Леонида Станиславовича не пускали на базу. Пусть тогда было и другое руководство, это все внутри Кучука сидит. Это для него своеобразный экзамен и принципиальный матч, кто бы что ни говорил.

Для меня "Ростов" имеет определенные преимущества в плане подготовки к игре. И это может сказаться. Я бы взял "Ростов" с (0) за 1,56. Коэффициент не очень большой, но можно сыграть с подстраховкой. Оптимальное предложение – "победа "Ростова" в одном из таймов". "Ростов" может забить первым, а потом удержать преимущество. Либо, если он пропустит, то постарается отыграться во втором тайме. Коэффициент – 1,8. Неплохой вариант. Можно рассмотреть. "Локомотиву" может просто не хватить времени на подготовку к этой игре.