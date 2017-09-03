Россия – "Динамо". Видеопрогноз Денчика Фломастерова

Популярный спортивный блогер, ведущий обзоров футбольных симуляторов и киберспортсмен Денчик Фломастеров специально для "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на товарищеский матч между сборной России и "Динамо". Он полагает, что первая команда страны одержит победу при тотале больше 2,5 гола.

Всем привет. Меня зовут Денчик Фломастеров, и я эксперт в сфере футбола. Киберспортивного футбола. И сегодня специально для "Рейтинга Букмекеров" я даю прогноз на матч сборной России и московского "Динамо".

Сборная и клуб. Раньше такое можно было делать только в ФИФА. Ну окей, наша сборная не нашла никого на товарищеский матч 3 сентября, и в итоге московское "Динамо" согласилось вступить в эпичную схватку со сборной России.

Что ожидать от этого матча. Это действительно будет товарищеский матч или просто учебно-ознакомительный, пока непонятно. На эту игру Черчесов заявил далеко не основной состав сборной России, но это и понятно, играем все-таки с "Динамо", и дает возможность проявить себя тем, кто еще ни разу не был вызван в сборную.

С одной стороны, конечно, это может повлиять на то, что команда практически не сыграна, и в команде много молодых и неопытных ребят. С другой стороны, все они профессионалы, и слабых игроков в сборную вызывать явно не будут. К тому же из того самого "Динамо" в сборной будет играть Панченко, так что, естественно, фаворитом является сборная России. И пускай это товарищеский матч, но для сборной он гораздо важнее, чем для "Динамо".

Так что я считаю, что сборная России одержит победу в этом матче, но при этом будет достаточно открытая игра, и тотал будет больше трех. Таков мой скромный прогноз на матч Россия – "Динамо". Остается только ждать и увидеть все своими глазами, как завершится это противостояние.