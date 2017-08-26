"Рома" – "Интер". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России по футболу, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч "Рома" – "Интер" во 2-м туре итальянской серии А сезона-2017/18. Встреча состоится в субботу на стадионе "Олимпико" в Риме. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что "нерадзурри" под руководством Лучано Спаллетти победят.

"Интер" мне понравился в первом туре, очень легко он обыграл "Фиорентину". И мы помним, насколько здорово миланцы играли в межсезонье, обыгрывали один топ-клуб за другим. Оставалось только удивляться. Особых приобретений "Интер" при этом не сделал, все больше избавляется от лишних футболистов. Но главное приобретение – это, наверное, Лучано Спаллетти.

Для тренера "Интера" предстоящий матч особенный, он будет играть против своих бывших подопечных. Принципиально для Спаллетти выиграть в Риме. Команда у него на ходу. А вот "Рома", несмотря на победу над "Аталантой". выглядит достаточно сырой. Новый тренер у римлян. Закончил карьеру Тотти. Ушли Рюдигер, Паредес, Салах. Все это очень большие потери.

На мой взгляд, "Интер" лучше готов к этому противостоянию, поэтому ставлю на миланцев.