"Рома" – "Атлетико". Видеопрогноз Никиты Ковальчука

Создатель популярной интернет-передачи "Картавый футбол" Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды "Рейтинга Букмекеров" сделал видеопрогноз на матч "Рома" – "Атлетико"" в рамках группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18. Он полагает, что команды обменяются голами и сыграют вничью.

Всем привет. С вами Ник, это очередной прогноз для "Рейтинга Букмекеров".

"Рома" – "Атлетико", и здесь опять же очень много вопросов к полосатой команде, потому что все-таки Диего Симеоне сейчас, наверное, ищет возможности найти новую игру. Пока, наверное, не находит. Безусловно, все там ждут Диегу Косту, Чем та эта вся история закончится?

"Рома" после ухода Франческо Тотти, после ухода нескольких футболистов, такое ощущение, что вздохнула. Как-то окончательно потеряв Франческо Тотти на скамейке запасных, поняла, что нужно двигаться дальше. Наверное, здесь позитивный настрой для "Ромы", потому что они понимают, что теперь все зависит только от них. Теперь нельзя сказать, что Франческо Тотти это вытащит, или Франческо Тотти всех тащит вниз. Нет этого давления, и "Рома" выглядит здесь достаточно хорошей, бегущей командой.

Вообще, в принципе, здесь будет "рубилово". И та, и другая команда не собирается убирать ног. И у той, и у другой команды есть очень харизматичные лидеры в центре полузащиты, которые умеют и могут навалять сопернику. Поэтому мне кажется, что эти команды равны, а когда команды равны, то голевая ничья. Так что обе забьют и "ничеечка". Вот моя ставочка.