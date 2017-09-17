"Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид". Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид" в 4-м туре ла лиги. Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что баски не проиграют.

Пожалуй, самая интересная афиша этого тура: "Реал Сосьедад" в Сан-Себастьяне на "Аноэте" примет мадридский "Реал". "Сосьедад" в большом порядке, комментировал его с "Русенборгом". Конечно, надо делать ссылку на соперника. Но если отталкиваться именно от игры "Реал Сосьедад", в очень хорошем состоянии находится команда Эусебио Сакристана. Это наглядно видно и по матчам чемпионата. Можно посмотреть количество очков, да и по результативности "Сосьедад" лучшая команда сезона. Минимум три она забивает. По три мяча получили "Вильярреал" и "Сельта", четыре – "Депортиво".

Играть "Сосьедаду" с мадридским "Реалом", который не очень здорово начал сезон, а еще и кадровые проблемы испытывает. Бензема травмирован. Не знаю, как там прыщ на него у Асенсио. Наверное, прошел. Ковачич сломался. Криштиану Роналду и Марселу дисквалифицированы. Тяжелейшая ситуация для "Реала". Как справиться с бегущей, быстро бегущей командой, я пока не понимаю. Главное, чтобы Зидан понимал, как с этим "Реал Сосьедад" справляться.

Если посмотреть на результаты, то "Реал" достаточно комфортно чувствовал себя на "Аноэте", но не всегда так было. Здесь хороший вариант сыграть "Реал Сосьедад" не проиграет" с коэффициентом – 2,11. Но можно как основную ставку взять "Реал Сосьедад" с форой – фора (+1) за 1,71. Можно было бы и тоталы попробовать, но я бы плясал от нынешнего состояния "Сосьедада". Он может потерять очки или даже проиграть, но с разницей не более 1 мяч. А я все-таки предложу два варианта.