"Реал" Мадрид – "Бетис". Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды "Рейтинга Букмекеров" Александр Вишневский дал прогноз на матч "Реал" Мадрид – "Бетис" в 5-м туре ла лиги. Наш эксперт предлагает поставить на победу хозяев при голах от обеих команд.

Команда Зинедина Зидана забила уже в 73 матчах подряд. А тут еще и Криштиану Роналду возвращается в строй после пятиматчевой дисквалификации. "Бетис" же, как и полагается любой команде Кике Сетьена, не блещет в обороне. Севильцы получили уже семь мячей в свои ворота – больше пропускали только две команды лиги.

Но при этом "Бетис" убедителен в атаке. Серхи Леон прекрасно освоился в качестве центрального форварда родной команды, Хоакин в прошлом туре оформил дубль и отметился голами в восемнадцатом подряд сезоне на профессиональном уровне, на противоположенном фланге активничает воспитанник "Барсы" Тэльо. Мне кажется, "Бетис" имеет хорошие шансы забить на "Сантьяго Бернабеу". А вот шансов набрать хотя бы очко – почти никаких. Впрочем, так казалось и при прошлом приезде тренера-романтика Кике Сетьена на "Беранбеу". Тогда возглавляемый им "Лас-Пальмас" пропустил от "Реал" Мадрида три мяча и… столько же забил в ответ.